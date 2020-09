Voor het eerst in 6 maanden geen enkele covid-patiënt meer in UZ Gent

Na 6 maanden kunnen personeelsleden van de covid-afdelingen opgelucht ademhalen. "Dat er niemand meer met COVID-19 in ons ziekenhuis ligt, doet heel veel deugd voor ons personeel, dat zo hard heeft gewerkt." Dat zegt woordvoerster Karlien Wouters. "Maar we beseffen maar al te goed dat dit van korte duur kan zijn".

Sinds de opname van de eerste covid-patiënt op 9 maart, zijn er in totaal 279 mensen behandeld voor die ziekte. De drukste dag was 6 april: toen lagen er maar liefst 76 patiënten op de covid-afdeling. "Sindsdien ging dat aantal naar beneden, met vandaag voor het eerst geen enkele COVID-19-patiënt meer", zegt Wouters. "Maar met de stijging van het aantal coronabesmettingen, beseffen we dat we paraat moeten zijn. Alles staat klaar voor het moment dat de eerstvolgende covid-patiënt binnenkomt", zegt Wouters nog.

Van de 279 covid-patiënten in het Gentse UZ, zijn er 34 overleden, dat is 12%.