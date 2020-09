Met de hand getekende kaart van Brugse binnenstad is na 7 jaar (!) klaar: "Ontelbaar veel potloden gebruikt"

In het Huis van de Bruggeling, vlak bij het station van Brugge, hangt vanaf nu een gigantische kaart van de Brugse binnenstad. De kaart is 3 meter 70 op 2 meter 30 groot en is volledig met de hand getekend in potlood. Het is een kopie van de beroemde kaart van Marcus Gerards uit 1561.