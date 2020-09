"Het coronavirus is sterk maar het corsovirus is sterker":  bloemencorso in Loenhout gaat niet door, maar jongeren maken toch 1 praalwagen

Het was al bekend dat het traditionele bloemencorso in Loenhout niet doorgaat dit weekend, maar toch hebben 5 tieners 1 grote praalwagen gebouwd. Ze gaan er 10 kilometer mee door de straten trekken, tot aan een zorginstellling in Loenhout. Het is niet de bedoeling om volk naar Loenhout te lokken, maar wel om alle inwoners een hart onder de riem te steken, en dan meer bepaald alle zorgpersoneel.