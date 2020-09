Hevige bosbranden in Portugal, brandstichting een ware plaag

De bos- en heidebranden woeden momenteel vooral in het noorden van Portugal. Daar zijn heel wat moeilijk bereikbare gebieden. "In dat gebied liggen heel wat kleine dorpjes", vertelt correspondent José da Silva "sommigen zijn omsingeld door het vuur en dat is toch gevaarlijk. De herinnering aan rampjaar 2017 komt dichterbij. Toen kwamen 100 mensen om tijdens bosbranden."