Hevige brand in overvolle vluchtelingenkamp Moria op Lesbos: duizenden mensen geëvacueerd

Er woedt een hevige brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Grote delen van het overvolle kamp zouden verwoest zijn. De meer dan 12.000 vluchtelingen en migranten zijn gevlucht om zichzelf in veiligheid te brengen of werden geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het kamp was al in quarantaine geplaatst door een recente uitbraak van het coronavirus.