Hoe schat ex-premier Leterme onderhandelingen in via video-verbinding? "Bijna niet te doen om knelpunten te bespreken"

De lichaamstaal speelt wel degelijk een rol. "Bij makkelijke punten kun je soms acteren dat je het eens bent over bepaalde delen van teksten, maar knelpunten zijn bijna niet te doen", aldus Leterme.



Ook iemand onderbreken is moeilijker bij een videoconferentie. "Het is onmogelijk, terwijl onderbreken net een belangrijk voordeel kan zijn. Het bemoeilijkt de zaken wanneer je in iemands uiteenzetting veel wil tussenkomen, omdat je een punt wil maken."

De oud-premier benadrukt dat vooral "gelijke situaties horen gecreëerd" te worden. Hij verwijst naar de toestand nu in Frankrijk waar de grote baas van de Ronde van Frankrijk, Christian Prudhomme, positief testte en contact heeft gehad met premier Jean Castex. "De volledige Franse regering zal via een videocall vergaderen. Het is ondenkbaar dat een paar mensen zouden inbellen voor de vergadering waarop anderen fysiek aanwezig zijn."



