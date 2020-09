Hoeilaart koopt mobiele camera's om criminaliteit en overlast aan te pakken

"Hoeilaart is een veilige gemeente en we willen dat graag zo houden. Op sommige plaatsen merken we weliswaar regelmatig drugsdealers, joyriders of sluikstorters op en veel mensen in de gemeente storen zich daaraan. We willen die vormen van criminaliteit beter in kaart brengen zodat de politie overtreders ook sneller kan verbaliseren", zegt burgemeester Tim Vandenput (Open VLD). De mobiele camera's zullen eerst in het centrum van de gemeente worden geïnstalleerd, later volgen er ook andere plaatsen. "Overal waar er overlast is, kunnen we de camera's gebruiken. De beelden die worden opgenomen zullen trouwens alleen door de politie bekeken worden wanneer zij onderzoek doen naar criminaliteit of overlast", belooft de burgemeester.

Buurgemeente Overijse besliste begin dit jaar om rond het skatepark vaste camera's te installeren nadat verschillende jongeren daar in de buurt werden afgeperst. Normaal gezien zou Hoeilaart zijn mobiele camera's pas volgend jaar aankopen, maar na de beslissing van het gemeentebestuur van Overijse maakt de buurgemeente daar nu sneller werk van. Eind dit jaar zouden de camera's in Hoeilaart voor het eerst kunnen worden gebruikt.