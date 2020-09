Huisartsen vragen mondmaskerplicht op school af te schaffen

De 70 huisartsen die de brief mee ondertekenden willen dat de mondmasker­plicht op school verdwijnt. "We zien dat de mondmaskers een bedreiging zijn voor het welzijn van de kinderen", zegt dr. Pierre Van Maele. Hij is huisarts in Gent. In zijn groepspraktijk komen zowat 6.000 patiënten. Sinds de maand mei worden er heel veel covid-tests afgenomen. Tot nu testten 15 mensen positief. "Dat zijn patiënten die geen of milde symptomen vertonen. Dus we hebben wel wat vragen bij het beleid."



"We zien niet meteen de zin in van de mondmaskerplicht op school: op de speelplaats en tijdens de turnles mag het mondmasker af", zegt dr. Van Maele. "Als de leerlingen buiten komen uit de school, gaat het mondmasker af. Niemand draagt trouwens een mondmasker zoals het hoort. We stoppen het in onze broekzak en zetten het weer op. De enige die het mondmasker draagt zoals het hoort, is de chirurg tijdens een operatie. Als een leerling positief test, moet de hele klas in quarantaine, ook al hebben ze allemaal een mondmasker gedragen. En dat komt net omdat dat masker geen garantie biedt. Dus als het toch niet werkt, waarom dan niet afschaffen?"

De huisartsen willen vooral een debat waarin de basis een stem krijgt: huisartsen, leerkrachten, psychologen. "We krijgen dagelijks de cijfers over het aantal positieve tests, maar dat zegt niets over het aantal zieken. Het creëert alleen maar angst, en dat is in deze situatie nergens voor nodig."

De huisartsen kregen ook een antwoord van Ben Weyts. "Een mooie reactie", vond Pierre Van Maele. "Waarin je voelt dat het al zeer moeilijk was om de scholen te openen. Dat is hem gelukt, we zijn er hem dankbaar voor. Maar ik denk dat die mondmaskerplicht moest, als compromis om die scholen te openen."