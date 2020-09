Twee leerkrachten in Zelzate besmet met coronavirus, 170 leerlingen noodgedwongen thuis

"De directeur van de school zit in zak en as. Een ferme streep door de rekening nu met de start van het nieuwe schooljaar", zegt burgemeester Meuleman. Ook niet gemakkelijk voor de 170 leerlingen die verplicht moeten thuis les volgen. "Er is wel opvang voorzien op school voor de leerlingen die niet thuis kunnen blijven. Ook jongeren die een laptop nodig hebben, kunnen dat krijgen via de school", benadrukt burgemeester Meuleman. "Maar we zetten zo veel mogelijk in op afstandsonderwijs om leerlingen direct mee te hebben met de nodige leerstof van bij het begin."