Is 34 jaar oude suiker nog eetbaar? Radio 2-presentator Jeroen zoekt het uit na bizarre erfenis

"De Tiense suikerfabriek krijgt geregeld telefoon van mensen die op zolder oude dozen suiker hebben gevonden", vervolgt Van Aelst. "Soms zelfs van tijdens de Tweede Wereldoorlog! Dat zijn heel mooie, retro dozen, die wij uiteraard bewaren."

Sinds een aantal jaren is het Suikermuseum in Tienen gesloten. "Daarom hebben we in de suikerfabriek nu een soort eregalerij waar we al die oude verpakkingen tentoonstellen. Mensen die nog oude suikerdozen vinden, mogen die dan ook altijd naar ons brengen. Die stellen we dan tentoon in onze fabriek."

