Kim Kardashian kondigt einde aan van realityshow die haar en haar familie bekendmaakte

"Het is met pijn in het hart dat onze familie de moeilijke beslissing genomen heeft afscheid te nemen van "Keeping up with the Kardashians", schrijft Kim Kardashian op Twitter. "Na wat 14 jaar zal zijn, 20 seizoenen, honderden episodes en taltrijke spin-off shows zijn we iedereen ongelofelijk dankbaar die al die jaren gekeken heeft."