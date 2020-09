Kunstencentrum Vooruit in Gent betreurt nieuwe naam voor SP.A

Het kunstencentrum Vooruit in Gent betreurt dat de politieke partij SP.A haar naam gaat veranderen in "VOORUIT". Het kunstencentrum is gevestigd in het vroegere feestlokaal van de socialistische cooperatie Vooruit, maar werkt sinds zijn ontstaan los van de partijpolitiek en staat op zijn onafhankelijkheid. Het protesteert dan ook bij de partij SP.A.