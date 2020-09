10 leerlingen in quarantaine nadat 1 leerling positief testte maar blijkt nu dat de test "vals positief" is 

Een leerling in de Picardschool in Stal testte eergisteren positief op het coronavirus. Na overleg met de crisiscel van de stad Beringen werd geoordeeld dat de kinderen tot een lage risicogroep behoren. Dat wil zeggen dat de kinderen die symptomen vertoonden, moesten thuisblijven. De andere kinderen konden gewoon naar school. Er werden een aantal veiligheidsmaatregelen afgesproken en de kinderopvang ging tijdelijk dicht.

Maar nu blijkt dat er geen besmetting is in de Picardschool. Het testresultaat bleek 'vals-positief'. Dat wil zeggen dat laboratoriumonderzoek aangeeft dat een bepaalde stof in het bloed is aangetroffen maar dat dit achteraf niet klopt. Er werd op de staal van de jongen nog een tweede controle gedaan en die bleek dus negatief.

"De school en de kinderopvang gaan morgen dus gewoon weer open", zegt burgemeester Vints.



Voor de school zelf was het voorval een positieve oefening. "De directie in Stal heeft rustig en professioneel gecommuniceerd. Het was een goede les voor ons", zegt coördinerend directeur Carine Theunis.