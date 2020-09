Leerstoel Fethullah Gülen aan KU Leuven niet verlengd, maar "niet onder druk van Turkije"

Maar nu is de leerstoel dus afgelopen. Na 10 jaar is de overeenkomst niet verlengd. Volgens de KU Leuven is dat louter om inhoudelijke redenen, en heeft die geenszins te maken met druk uit Turkije. "Dat leerstoelovereenkomsten aflopen, is de normale gang van zaken. Elk jaar lopen een tiental leerstoelovereenkomsten af die niet vernieuwd worden", klinkt het in een persbericht.

"Specifiek rond de Gülen-leerstoel achtte de KU Leuven het niet meer opportuun om de leerstoel te vernieuwen, omdat de interesse sterk was verminderd", gaat de universiteit verder. "Dat blijkt ook uit het verminderde aantal activiteiten van de leerstoel. In die omstandigheden heeft de KU Leuven dan ook beslist om geen nieuwe overeenkomst te sluiten. De beslissing om een leerstoel op te richten, stop te zetten of te vernieuwen wordt genomen door het bestuur van de KU Leuven en de betrokken faculteit op basis van inhoudelijke argumenten. Daarbij laat de KU Leuven zich niet onder druk zetten om een leerstoel net wel of net niet te organiseren", aldus de universiteit.