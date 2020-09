Liveblog - Per dag gemiddeld 502 bevestigde besmettingen erbij, Oxford zet proeven veelbelovend vaccin tijdelijk stop 

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land voor de vierde dag op rij weer gestegen. In de week van 30 augustus tot 5 september kwamen er per dag gemiddeld 502 bevestigde besmettingen bij. Dat is een stijging van 13% in vergelijking met de week ervoor. En het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca en de universiteit van Oxford onderbreken hun proeven met een potentieel coronavaccin. Volg alle updates over het coronanieuws in deze liveblog: