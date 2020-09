Lo-Reninge gaat in mini-lockdown

De burgemeester van Lo-Reninge grijpt meteen streng in nadat 13 mensen in zijn gemeente besmet raakten met het coronavirus. Op een bevolkingsaantal van 3.300 is dat best veel.

De komende twee weken schrapt de gemeente alle sociale activiteiten. De startmomenten van de jeugdbewegingen gaan niet door, ontmoetingcentra gaan dicht. Ook voor de vrije basisschool Zonnebloem in deelgemeente Pollinkhove heeft het gevolgen. Eén van de leerkrachten is besmet en had vergaderd met de collega's. Alle leerkrachten gaan uit voorzorg in quarantaine. De kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar kunnen wel naar school blijven gaan.

Volgens de burgemeester kan het aantal besmettingen in Lo-Reninge nog hoger oplopen, want er zijn nog tientallen mensen die zich lieten testen.