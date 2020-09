Maaslandse gemeenten niet akkoord met nieuwe geplande hoofdverbindingen voor lijnbussen

De gemeenteraad van Maaseik heeft al een negatief advies gegeven. De drie noordelijke Maasgemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem nemen een zelfde standpunt in, zegt Maaseiks burgemeester Johan Tollenaere. "Onze regio is nu al slecht ontsloten. We weten dat de snelbuslijnen naar Brussel en Antwerpen afgeschaft worden. Daardoor komt heel wat budget vrij. In ruil daarvoor willen wij een goede ontsluiting naar het centrum van de provincie. "

Maar de noordelijke Maasgemeenten zijn niet tevreden met de hoofdverbindingen zoals die nu zijn uitgetekend. Johan Tollenaere: "We krijgen een snelle buslijn, maar die rijdt alleen in de spitsuren met een halfuursfrequentie, terwijl op andere plekken in de provincie er permanent om het half uur een verbinding is."

Dilsen-Stokkem neemt pas volgende week officieel een standpunt in, daar kregen de raadsleden gisteravond al een toelichting via live-stream.

De gemeenteraad van Maasmechelen zou gisteravond normaal een negatief advies uitbrengen, maar die heeft het punt afgevoerd. Er zou morgen een aangepast plan worden voorgelegd, en daar wordt nu op gewacht.



De snelbuslijnen die het Maasland verbinden met Brussel en Antwerpen worden afgeschaft. Maar er komt wel een alternatief voor de vele studenten die op vrijdag en zondag gebruik maken van die snelbussen. Dat zou mogelijk een combinatie van een snelle busverbinding naar Genk en/of Hasselt worden en vandaar dan de trein. Op die manier zal de rit naar Leuven, Antwerpen of Brussel wel wat langer duren.