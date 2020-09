Stad Mechelen breidt fietsenstallingen uit, ook extra oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien

In Mechelen komen er nieuwe fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Vanaf oktober komen er 69 plaatsen bij, wat het totaal op 341 brengt. De stallingen worden voorzien aan stadsgebouwen. "Mechelen is meer dan ooit een fietsstad", zegt schepen van Mobiliteit, Vicky Vanmarcke (Open VLD). "Met ons aanbod evolueren we mee in de tijd."