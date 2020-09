Menen richt crisiscel op om besmettingen op school op te volgen

Door de oprichting van de crisiscel wil de stad Menen tijd winnen. "We willen dat de partners rond de tafel elkaar al kennen, vooraleer we in een crisis belanden", zegt schepen Vanryckegem. "Ik heb het dan over de CLB's, de directeurs, een expert uit de medische wereld en onze burgemeester. We hebben nu al afgesproken dat elke besmetting onmiddellijk gesignaleerd wordt aan ons. Volgens de officiële procedure wordt het CLB eerst ingelicht. Daarna gaat de informatie naar het bovenlokaal niveau. Normaal gezien moet diezelfde informatie binnen de 48 uur teruggekoppeld worden naar de gemeente. Maar wij willen sneller op de hoogte zijn, vandaar de afspraak."