Met oude economische recepten geen duurzame toekomst

En ook over welvaart en welzijn valt wel één en ander te zeggen, met steeds meer mensen die nu al niet meer mee kunnen in de economische ratrace en die in een burn-out terecht komen. Volgens Frederik Anseel zal hun aantal alleen al door corona nog fors toenemen. En zoals deze week nog in het nieuws kwam: door luchtvervuiling sterven meer dan 400.000 mensen elk jaar een vroegtijdige dood als gevolg van vervuilde lucht, waarbij vooral mensen in armoede leven in vervuilde gebieden.

Dit gezegd zijnde, ik begrijp het pleidooi van Bart Van Craeynest. Het past volledig in het denkkader van het dominante economische model dat we in de twintigste eeuw ontwikkelden. Een welvaartstaat uitgebouwd op economische groei waar we veel aan te danken hebben, maar waarbij we wel blind bleven voor de roofbouw op de natuur en het plunderen van gebieden in het globale Zuiden.

Tim Jackson schetste dit dilemma al meer dan tien jaar geleden in zijn boek Welvaart zonder Groei. Onze samenleving zit vast: we hebben enerzijds economische groei nodig om onze sociale zekerheid veilig te stellen, anderzijds vragen we nu al meer van onze aarde dan ze kan dragen.

Om het leefmilieu te beschermen, moeten we komaf maken met economische groei. Maar dan wordt ons economisch systeem onstabiel. We geraken enkel uit dit dilemma - onduurzaam of onstabiel - als we durven werk maken van een ander economisch systeem. Waarbij we ernaar streven dat iedereen zicht heeft op een goed leven binnen de grenzen van de planeet, zodat ook toekomstige generaties dat kunnen nastreven.

