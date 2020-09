Minister van Justitie Koen Geens reageert op zaak-Chovanec: "Ik slaap hier niet van, ik ben er ziek van"

Minister Geens benadrukt verschillende keren dat hij vanuit zijn functie niets kwijt kan over concrete zaken: "We hebben in de jaren '90 in de Grondwet geschreven dat het parket onafhankelijk is. Dat wil zeggen dat de minister van Justitie niets te zeggen heeft over concrete vervolgingen. Ik ben maar een doorgeefluik. Ik mag niets méér zeggen dan wat het parket zegt."

"Mijn ervaring is, dat als een minister van Justitie spreekt over wat een onderzoeksrechter doet, dat hij de dag nadien een heel moeilijke dag heeft", zegt Geens nog.