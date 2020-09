"Mondmasker in de klas en geen op de speelplaats? Draai het alstublieft om", vraagt directrice uit Zeebrugge

De directrice stelt het nut van zo'n mondmasker niet in vraag. "Voor alle duidelijkheid: ik wil dat alles veilig verloopt op mijn school. In mijn open brief stel ik de vraag om mondmaskers in de klas niet te verplichten. Een mondmasker dragen op de speelplaats lijkt me veel nuttiger, want daar heb je veel minder controle over de leerlingen. We hebben 4 toezichters voor 400 leerlingen. Dat zegt volgens mij genoeg."

"In de klas op zich kunnen we ons zodanig organiseren dat iedereen op een veilige afstand van elkaar zit. Waarom daar dan nog een mondmasker dragen?"