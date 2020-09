Politici, de toekomst bereid je vandaag voor

Dit onvermogen om te anticiperen is kenmerkend voor de hedendaagse democratische politieke systemen. De horizon die de politici bij de ontwikkeling van strategieën vaak in aanmerking nemen, wordt gereduceerd tot de korte termijn - het huidige mandaat of de volgende verkiezingen. Dat geldt voor het sociale, het economische, defensie…

Toch is het in het licht van de hedendaagse bedreigingen, of die nu nieuw zijn of niet, absoluut noodzakelijk om ons te wapenen en ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarom zou strategische vooruitziendheid een belangrijk rol moeten spelen. Er is dus een langetermijnpolitiek (10-20 jaar) nodig, gebaseerd op plausibele toekomstige ontwikkelingen om de implicaties voor het huidige beleid in kaart te brengen. De bedreigingen nemen toe en worden complexer, waardoor ze steeds moeilijker te voorzien zijn. Daarom is het noodzakelijk om ons voor te bereiden op zoveel mogelijke eventualiteiten, maar ook om vandaag beslissingen te nemen in een poging om de risico’s van morgen tot een minimum te beperken.