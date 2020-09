Na drie jaar procederen dan toch eerste vondelingenschuif in het Brusselse Gewest

In tegenstelling tot de vorige, heeft de huidige burgemeester Ridouane Chahid (PS) geen bezwaren tegen de komst van de vondelingenschuif. "Ik vind dat baby's altijd beter af zijn in een omkaderde omgeving dan op straat of in een vuilbak. Ik heb daarom contact opgenomen met de vzw Corvia om samen een oplossing te zoeken zodat zij hun activiteiten kunnen heropstarten", zegt de burgemeester. "Ik wil samen met hen bekijken hoe de vondelingenschuif in Evere kan werken. Daarnaast wil ik ook een duidelijk kader creëren over de manier waarop parket en politie op de hoogte worden gebracht en hoe de baby wordt ingeschreven in de gemeente."