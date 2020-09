Stan Van Samang dient een klacht in omdat naaktfoto's van hem circuleren, experten: "Die foto's delen is strafbaar"

Verschillende strafrecht- en privacyspecialisten waarschuwen ondertussen voor de juridische gevolgen voor wie de foto's en filmpjes doorstuurt. "Er ligt een gigantische verantwoordelijkheid bij iedereen die de foto's doorstuurt naar vrienden in de hoop om goedkoop te scoren", klinkt het bij privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert. "Zijn we echt zo voyeuristisch ingesteld dat we als halve primaten reageren op schunnige beelden? Waar is ons ethisch kompas?".

Sinds 2016 is het verspreiden van seksueel expliciete beelden zonder toestemming van de betrokkene strafbaar: er staan straffen op tot vijf jaar cel. Wie de beelden verspreidt met kwaad opzet, bijvoorbeeld na een relatiebreuk, of uit winstbejag, bijvoorbeeld om meer mensen naar een website te lokken, riskeert zelfs geldboetes tot 80.000 euro.

"Dit zijn zeer zware straffen", reageert advocate Christine Mussche. "Het is duidelijk dat de wetgever hier zeer zwaar aan tilt." Volgens Mussche is dat dan ook meer dan terecht. "De schade voor de betrokkenen is vaak gigantisch", zegt ze.



"Mensen die beelden van zichzelf doorsturen, beseffen vaak niet hoe kwetsbaar ze zich opstellen. Maar langs de andere kant beseffen mensen die zo'n beelden verspreiden ook vaak niet hoe groot de gevolgen zijn en hoe zwaar dat bestraft wordt."