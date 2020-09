Nazomer op komst met "warme temperaturen": volgende week mogelijk tot 30 graden

Maandag zou de nazomer dan écht starten, met maandag rond 28 graden en dinsdag zelfs 30 graden en meer. "Het is nog vrij vroeg, maar als we op dinsdag die 30 graden halen, dan is dat toch vrij uitzonderlijk", zegt weervrouw Sabine Hagedoren. "In de eerste twee weken van september gebeurt dat soms nog, maar later in september is dat niet zo gewoon."