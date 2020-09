Sinterklaas meert dit jaar niet aan in Kanaalkom Hasselt

Het duurt nog even maar de Sint is nu al aan het nadenken over zijn komst naar ons land. In Hasselt zal dat dit jaar niet per boot zijn. Door het coronavirus is dat te risicovol, vooral omdat de aankomst van de Sint heel wat volk op de been brengt. Vandaar dat de stad Hasselt de heilige man op een andere manier wil ontvangen. De Sint krijgt een mooie living in het oude stadhuis van Hasselt. "En dat zal op een heel veilige manier gebeuren", zegt schepen Habib El Ouakili (SP.A).

Het Sintpaleis dat er elk jaar in Alden Biesen is, zal ook dit jaar plaats vinden, met de nodige corona-maatregelen. Zo mag je familiebubbel 3, 4 of 5 mensen bevatten. En enkele familiebubbels worden dan samen gezet in een grote groep van maximaal 55 die dan rondgeleid wordt door het sintpaleis. Dat wordt afgesloten met een sinterklaasshow in de Grote Zaal. Een persoonlijke ontmoeting met de sint kan dit jaar niet.



Ook in Maastricht zal de Sint niet aanmeren zoals gewoonlijk, ook daar wordt er gezocht naar een alternatief