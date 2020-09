Ook laatste actieve lid van de coördinatieraad van de oppositie in Wit-Rusland, de advocaat Maxim Znak, is opgepakt

Volgens zijn medewerkers hebben gemaskerde mannen de advocaat Maxim Znak opgepakt en weggevoerd. Dat is de traditionele manier waarop opposanten in Wit-Rusland worden opgepakt. Zondag was dat ook al het geval met Maria Kolesnikova, een ander lid van de overgangsraad of coördinatieraad die de oppositie in Wit-Rusland heeft opgericht. Gisteren probeerde Wit-Russische agenten om Kolesnikova de grens over te zetten naar Oekraïne, maar de vrouw verzette zich en is dan weggevoerd.