Oostende ziet kinderarmoede stijgen

De coronacrisis heeft meer kinderen in armoede doen terechtkomen. Dat zeggen verschillende armoede-organisaties, zoals het Centrum voor Kind en Gezinsondersteuning in Oostende. Het centrum vangt onder andere kinderen op in crisissituaties. "We zitten echt aan onze limiet", zegt Patrick Blondé. "Wij mogen normaal gezien 10 kinderen opvangen, maar tijdens de coronacrisis hebben wij elke dag minstens 14 kinderen in huis gehaald. Dat was vaak voor 1 nacht, maar soms ook voor 2 nachten, afhankelijk van hoe de thuissituatie evolueerde."