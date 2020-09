Op zoek naar modernistische gebouwen in de Westhoek en andere tips voor Open Monumentendag

In de smalle Nieuwstraat valt het bijzondere gebouw "Isermael"op, een enorme voormalige smidse en ijzerwinkel. In de strakke stijl van Huib Hoste. "Het was de eerste keer dat een betonskeletstructuur werd gebruikt voor een winkel," verduidelijkt Els Mertens, samen met Keizo Yakusiji de nieuwe eigenaar van het pand. We zien een monumentale trap in het midden, balustrades, grote glaspartijen, een glazen dak met kleurrijke vierkanten. "De invloed van Mondriaan, maar dan in de kleuren van de Vlaamse neogotiek." In een hoek staan de originele keukenmeubels van Hoste klaar om weer in gebruik te nemen.