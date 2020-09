Pak de staatshervorming aan zoals corona: mét experten

Nu er – eindelijk – een regering in de maak lijkt en het ernaar uitziet dat ook een nieuwe staatshervorming zal worden voorbereid, komt het erop aan goed na te denken over hoe men dit het best aanpakt. Twee ministers of staatssecretarissen (N/F) belasten met de voorbereiding van een volgende staatshervorming zal alvast niet voldoende zijn.

Het is van cruciaal belang dat ook de beginselen van de te volgen methode worden vastgelegd. Anders riskeert elke poging tot staatshervorming (opnieuw) te verzanden in een opbod van standpunten en eisen, gevolgd door ofwel een blokkage (wat het meest waarschijnlijk is), of een ‘compromis’ waarbij elk iets krijgt. Bij de vorige staatshervormingen werd in elk geval duidelijk dat het resultaat dan doorgaans uitblinkt in onduidelijkheid en onwerkbaarheid.