Plan B #32: Is Vivaldi-coalitie écht de droomcoalitie van alle Franstaligen? En zijn er dan géén tegenstanders?   

De Vivaldi-coalitie staat nu echt in de steigers (ondanks de coronabesmetting van preformateur Egbert Lachaert). In Vlaanderen staan de twee grootste partijen van het politieke spectrum buitenspel, en hun oppositie tegen de toekomstige regering is nu al fors en hard. In het Franstallige landschap liggen de kaarten helemaal anders: de drie grote politieke partijen zitten in de toekomstige regering, en de oppositie is beperkt tot PTB, CDH en Défi. Hoe reageert de politieke oppositie op die toekomstige regering, vraagt Ivan De Vadder (VRT) aan Alain Gerlache (RTBF), en is er dan géén enkele tegenstander van die coalitie te vinden, ook niet bij de werkgeversorganisaties?