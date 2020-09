Planeet Frank: onze weerman bijt zijn tanden stuk op vlees en ziet alle kleuren van de regenboog

In de zesde Planeet Frank kijken we in verwondering naar een regenboog en proberen we de kleuren te ontrafelen. We proeven groenten, zuivel en vlees. Hoe zit dat met de koolstofvoetafdruk? Kunnen vegetariërs de aarde redden? En tot slot beginnen we te tellen. Met hoeveel zijn we? Moeten we nog altijd spreken over de bevolkingsexplosie of krijgen we minder kinderen dan vroeger? Alweer een heel gevarieerde klimaatpodcast in een montage van Christine Van Tichel.