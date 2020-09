Politie onderschept inbrekers met 30.000 euro aan materiaal gestolen in Vichte

De politie van de zone Mira, dat is in de regio rond Waregem, heeft afgelopen nacht 2 auto’s klemgereden waarin inbrekers zaten. Kort voordien hadden die op minstens 3 plaatsen in Vichte ingebroken in bestelwagens. Dat gebeurde ondermeer in de Grasstraat. De gangsters werden kort na de alarmmelding vanuit Vichte opgemerkt in de Grote Leiestraat in Anzegem, toen ze een politiepatrouille kruisten. Die maakte rechtsomkeert en zette de achtervolging in. Ook ploegen vanuit andere politiezones en de federale wegpolitie keken op dat moment al uit naar verdachte voertuigen. Na een achtervolging werden de twee auto’s met Franse nummerplaat op de E17 richting Frankrijk klemgereden.

2 inzittenden konden ontkomen, 2 anderen werden ingerekend. Het gaat om mannen uit Noord-Frankrijk. Beiden zijn 29 jaar oud en zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk. Naar de 2 andere verdachten wordt nog gezocht. In de onderschepte wagens vond de politie de aanzienlijke buit terug van de inbraken. Het gaat om werkmateriaal voor een bedrag van vele duizenden euro’s. De slachtoffers mogen vandaag al hun spullen terug ophalen bij de politie.