Rapper Roméo Elvis geeft ongepast seksueel gedrag toe: "Ik ben op een uitnodiging ingegaan die er geen bleek te zijn"

Op een tweede screenshot, dat van een paar dagen later lijkt te zijn, geeft Elvis toe dat hij zijn vriendin Lena op de hoogte gebracht heeft. "Ik wil jou ook de keuze geven om er in het openbaar over te praten. Ik heb mijn vriendin alles verteld."

Persagentschap Belga heeft het management van Roméo Elvis gecontacteerd, maar daar willen ze op dit moment niet over de zaak communiceren. Zelf heeft de rapper intussen een statement geplaatst op Instagram. "Ik ben me ervan bewust dat ik ongepaste handelingen heb gedaan, in de overtuiging dat ik inging op een uitnodiging. Maar dat bleek er dan toch geen te zijn", aldus Roméo Elvis. "Ik heb oprecht spijt van dit gebaar en ik hoop dat niemand mijn voorbeeld zal volgen."

Ook in Frankrijk zijn onlangs verschillende rappers beschuldigd van aanranding. Het gaat onder meer om Jorrdee, Retro X en Moha La Squale.