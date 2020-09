Professoren willen 1 miljoen euro inzamelen voor kinderen in kansarmoede: "Zij zijn het zwaarst getroffen door corona"

"De kloof tussen arm en rijk is groter geworden door de coronacrisis", zegt Bea Cantillon van de Universiteit van Antwerpen in "De Ochtend" op Radio 1. "De mensen die zijn getroffen door werkloosheid zijn bijvoorbeeld meestal mensen met lage lonen of een lage scholing. Het zijn ook die mensen die straks van een tijdelijke naar een definitieve of langdurige werkloosheid zullen gaan", zegt Cantillon. "Het is ook duidelijk dat hun kinderen het moeilijker hebben gehad met de lockdown. Ze moesten thuisblijven in kleine appartementen en hadden vaak geen internettoegang." Daarentegen hadden sommigen die het al goed hadden, het nóg beter tijdens de lockdown. "De 25 procent rijkste gezinnen hebben tot 30 procent van hun inkomen kunnen sparen tijdens de lockdown. Omdat ze niet op restaurant konden gaan, geen kleren konden kopen enzovoort. Het is duidelijk dat de coronacrisis de samenleving op een ongelijke manier treft", zegt Cantillon.