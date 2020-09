Spekglad wegdek N223 Tienen - Aarschot wordt hersteld na dodelijk ongeval

De vernieuwing van de N223 start op 21 september. Er is een omleiding voorzien gaat Beeken verder: "Het verkeer dat vanuit Aarschot komt richting Tienen zal een rijstrook kunnen gebruiken, maar het verkeer in de andere richting zal via de snelweg E314 moeten omrijden, en de oprit Assent moeten nemen, om er dan vervolgens in Aarschot terug af te rijden."