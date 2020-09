Stad Antwerpen verbiedt studentendopen en cantussen: "Niet realistisch om die in coronatijden te laten doorgaan"

In de stad Antwerpen zullen het komende academiejaar geen studentendopen en cantussen mogen doorgaan. Die beslissing geldt voor de Antwerpse universiteit en hogescholen. "Het is niet realistisch om studentendopen in tijden van corona te laten doorgaan", zegt schepen van Onderwijs, Jinnih Beels (SP.A) bij Radio 2 Antwerpen. Met de zaak Sanda Dia heeft de maatregel dus niets te maken.