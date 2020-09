Steinerschool Hibernia in Antwerpen 2 weken volledig dicht omdat 1 leraar positief test

De hele kleuter- en lagere school van de Steinerschool Hibernia in Antwerpen Zuid gaat twee weken in quarantaine uit voorzorg, omdat 1 leraar positief heeft getest op het coronavirus. De leraar was aanwezig op een vergadering van meer dan een kwartier, samen met andere leraren. Ook al waren de nodige veiligheidsmaatregelen genomen op de vergadering, toch is nu besloten 2 weken volledig in quarantaine te gaan.