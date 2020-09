Studente diergeneeskunde verkozen tot jobstudent van het jaar in Wilrijk

Ryckebosch is tevreden met haar nieuwe titel. "Het zijn zware weken geweest, maar ik heb wel veel ervaring kunnen opdoen. Dit is dan de kers op de taart", zegt ze op Radio 2 Antwerpen. De Wilrijkse dierenartsenpraktijk is zeer blij met de extra werkkracht. "Sinds onze opening na corona is het nog drukker dan anders. We zijn bijzonder opgelucht dat we een dierenarts in opleiding hebben gevonden", klinkt het.

Lees verder onder de foto.