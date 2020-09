Supporters Zulte Waregem zullen door "slimme cabine" moeten wandelen: "Koorts? Gelieve om te keren!"

Het Regenboogstadion van SV Zulte Waregem is in compartimenten opgedeeld. Elk compartiment heeft een aparte ingang. De supporters moeten allemaal in bubbels toekomen op een afgesproken uur. Op die manier probeert de organisatie lange wachtrijen te vermijden.

"Iedereen moet ook verplicht door een "slimme cabine" wandelen", zegt Sciandri Jacques van Zulte-Waregem. "Die cabine meet de temperatuur van de bezoeker. Als het licht op groen springt, heeft de persoon geen koorts en is hij welkom. Daarna wordt de supporter beneveld met een soort van mist die een bepaald ontsmettingsmiddel bevat."