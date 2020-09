"Amerikaanse president Donald Trump wist al vroeg van gevaren van coronavirus maar wou ze opzettelijk minimaliseren"

Eind januari werd Trump door zijn adviseurs op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen rond het virus. Daar werd hem door zijn nationale veiligheidsadviseur Robert O'Brien meegedeeld dat het virus "de grootste bedreiging" voor de nationale veiligheid zal vormen tijdens zijn presidentschap.

Anderhalve week later zei Trump tegen journalist Woodward dat de situatie veel ernstiger is dan hij het tot dan toe had laten uitschijnen. "Dit is dodelijk spul", zei hij. "Je ademt gewoon de lucht in en dat is hoe het zich verspreidt." Volgens de president was het coronavirus dan ook veel dodelijker dan een zware griep. De journalist heeft een stuk van het interview met de president vrijgegeven in een audiofragment aan CNN.