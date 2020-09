Veelbelovend kandidaat-coronavaccin van farmareus AstraZeneca en Universiteit Oxford even "on hold"

Hun kandidaat-vaccin zit in de derde - en laatste - fase, nadat het de vorige fases succesvol doorlopen heeft. Nu krijgen 30.000 proefpersonen in het Verenigd Koninkrijk, in de Verenigde Staten, in Brazilië en Zuid-Afrika of het vaccin, of een placebo. Het is ook voor dit vaccin dat de Europese Commissie overeengekomen is dat er 300 miljoen dosissen gereserveerd worden voor de verschillende Europese lidstaten als blijkt dat het vaccin werkt.