Versoepeling mondmaskerplicht Vilvoorde: enkel nog in drukke straten, wekelijkse markt en aan scholen

Vilvoorde stuurt de mondmaskerplicht bij. Vanaf morgen moet je het niet overal meer dragen, zo zal je bijvoorbeeld alleen in de drukke straten nog een mondmasker moeten opzetten. Het gaat dan om de Leuvensestraat, de Grote Markt, de Guldenschaapstraat, de Nowélei en de Portaelstraat.

De versoepeling van de mondmaskerplicht is wel opvallend, want in Vilvoorde zijn er toch heel wat besmettingen. "We gaan kordater worden, ook kordater optreden daar waar het absoluut moet, maar het is zo dat we soepeler worden in het definiëren van de zone waar het mondmasker effectief opgezet moet worden", zegt burgemeester Hans Bonte. "We moeten op lange termijn het draagvlak van het mondmasker kunnen behouden, met een versoepeling, maar we moeten toch de puntjes op de i zetten daar waar het aangewezen en nodig is. Want we hebben inderdaad, samen met Brussel, slechte cijfers."

Ook op de wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkt op de Rooseveltlaan, en voor en na school, is het dragen van een mondmasker vanaf 12 jaar verplicht.