VS verbiedt invoer katoen en landbouwproducten uit Chinese regio Xinjiang, wellicht door gevangenen geproduceerd

Xinjiang ligt in het westen van China in Centraal-Azië. Officieel is het een autonome regio ten noorden van Tibet, maar in de praktijk zijn er grote spanningen tussen de oorspronkelijke islamitische Oeigoeren, Kirgiezen en Kazachen enerzijds en de ingeweken Han-Chinezen anderzijds. Tot een miljoen moslims zouden er in "opvoedingskampen" zitten, volgens Peking om hen te "deradicaliseren" van jihadistische opvattingen. Volgens China is dat nodig om het terrorisme te bestrijden. Er zijn in Xinjiang weliswaar enkele kleinere aanslagen geweest, meestal met messen, maar in de praktijk is er een erg strikte militaire controle over de regio, die veel weg heeft van een militaire bezetting.

Veel mensen zouden bovendien worden opgepakt zonder enig bewijs van betrokkenheid bij terreur, omdat ze baarden of sluiers dragen en er zijn berichten over gedwongen sterilisatie van moslimvrouwen. Moskeeën en andere islamitische instellingen worden strikt aan de leiband gehouden. Ook worden de lokale cultuur en identiteit ondergraven, onder meer door het verwoesten van monumenten, begraafplaatsen en oude stadscentra zoals in de oasestad Kashgar op de Zijderoute.

De voorbije dagen was er ook kritiek op de filmproducent Disney omdat de nieuwe film "Mulan" deels geproduceerd zou zijn in Xinjiang en omdat er in de aftiteling een speciale dankbetuiging is voor de lokale veiligheidsdiensten in Xinjiang.