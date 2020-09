Wat is het fijn om proefkonijn te zijn

Afijn, een week later stonden er drie professoren in witte jassen aan mijn deur.

‘You speak English?’ wilden ze weten.

‘Yes, yes!’heb ik geantwoord.

Ik spreek Engels gelijk iedere Vlaming: met veel haar op.

Van de rest van hun uitleg heb ik niet veel begrepen, wel dat ik mijn broek moest laten zakken voor een spuit met het vaccin dat ze aan het uittesten waren. Amai, die spuit deed geen deugd. Mijn rechterbil werd direct knalrood en begon op te zwellen. Mijn hartslag klom naar 150 en ik moest dringend naar de koer.

‘Is that normal?’ vroeg ik, toch een weinig verontrust.

De professoren van de universiteit van Oxford keken mij een beetje ontgoocheld aan. Zo van: we zijn nog maar juist begonnen en de proefpersoon heeft al klachten.

‘There may be some minor side effects,’ gaf de middelste van de drie toe.

‘Till next week,’ zeiden ze, ‘cheerio!’

‘What do I have to do?’ riep ik ze achterna.

‘Nothing. Just stay alive, if you please.’