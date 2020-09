We betaalden nog nooit zoveel contactloos als nu, door de coronacrisis

Contactloos betalen was een evolutie die sowieso bezig was, maar door de coronacrisis heeft die evolutie een extra boost gekregen.

Isabelle Marchand van Febelfin: “36 procent van alle kaartbetalingen gebeurt nu contactloos. Dat was in februari slechts 16 procent. Je zit daar met een stijging van 20 procent op enkele maanden tijd. Dat is iets wat we niet hadden kunnen bereiken zonder die coronamaatregelen."

Veel mensen staan sceptisch tegenover contactloos betalen. Want je moet geen code intikken, je moet gewoon je kaart tegen de terminal houden. Zo kan je 50 euro per betaling uitgeven, met maximum van 100 euro per dag. "Maar heel veel handelaars hebben klanten tijdens de coronacrisis aangespoord om contactloos te betalen. Het was één van de coronamaatregelen om zo hygiënisch mogelijk te betalen. Want je moet niks aanraken. Daardoor hebben veel mensen voor de eerste keer toch die stap gezet," zegt Isabelle Marchand.

Door de coronacrisis is de limiet voor het contactloos betalen opgetrokken tot 50 euro per aankoop. Of dat zo blijft, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog geëvalueerd. Voor hogere bedragen moet je sowieso je code ingeven als je met de kaart wil betalen.

Ook het aantal gewone kaartbetalingen, met code, ligt nu hoger dan in februari en het aantal geldafhalingen is met 30 procent gedaald.

Is het wel veilig om contactloos te betalen?

Veel mensen vrezen dat contactloos betalen niet veilig is. Je hebt immers geen code nodig om je kaart te gebruiken voor een aankoop. Als een dief je bankkaart steelt kan hij tot 50 euro per keer betalen zonder code, met een maximum van 100 euro per dag. Maar Isabelle Marchand stelt de consument gerust: “De misbruiken zijn heel erg beperkt. We krijgen geen meldingen van fraude en ook bij de ombudsdienst van de financiële sector zijn daar nog geen klachten over gemeld.”