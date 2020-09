Wegdek E313 in Beringen beschadigd na een overslag van een hoogspanning

Bij de werken aan de E313 tussen Beringen en Ham is vanavond een ongeval gebeurd bij het plaatsen van de verlichtingspalen. Door overslag van een hoogspanning werd een gat in het wegdek gebliksemd. "Bij het plaatsen van de elektriciteitspalen is één van die palen bij het opheffen door een kraan in de veiligheidszone van de overliggende hoogspanning gekomen. In die zone is er een elektromagnetisch veld. Dat zorgde voor een overslag: een grote schicht met hoge energie is via de paal op het wegdek gekomen en heeft een flink gat in het wegdek gebrand. Het voorval bleef gelukkig bij materiële schade, de werkmannen kwamen er met de schrik vanaf", zegt Sep Vandijck van Wegen en Verkeer Limburg. Het wegdek zal morgen al hersteld worden. De opening van de snelweg komt door het voorval niet in het gedrang.