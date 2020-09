Zes partijvoorzitters van Vivaldi-partijen testen negatief, tot 18 september geen fysieke formatievergaderingen

Wat dit nu betekent voor de regeringsvorming is nog niet helemaal duidelijk. Normaal moeten Lachaert en Rousseau volgende vrijdag bij koning Filip verslag uitbrengen van hun vorderingen. Volgende week donderdag (17 september) is normaal de deadline, want dan zou huidig premier Sophie Wilmès het vertrouwen vragen voor haar restregering.

Vanmorgen heeft covoorzitter Jean-Marc Nollet bij Bel-RTL aangegeven dat voor wat hem betreft kan worden geschoven met de deadline.