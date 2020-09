Zulte-Waregem ontvangt zondag voor het eerst opnieuw supporters

“Het is ook belangrijk dat de supporters hun plaats niet verlaten tijdens de wedstrijd”, voegt Sciandri er nog aan toe. “Ze mogen alleen maar opstaan voor een toiletbezoek. Omdat het ook leuk is om iets te kunnen drinken tijdens de wedstrijd, hebben we samen met AB Inbev een applicatie op poten gezet die ervoor zorgt dat supporters vanop hun smartphone hun favoriete drank kunnen bestellen. Die wordt dan aan hun zitplaats geleverd. We willen de mensen die geen smartphone hebben natuurlijk niet uitsluiten, daarom zullen er ook mensen met een groot blik vol drank op hun rug rondlopen waar je ook drinken kan verkrijgen.”